بث مباشر مباراة اليوم بين الزمالك والبنك الاهلي في الدوري المصري رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت مشاهدة مباراة اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 بين الزمالك والبنك الاهلي في الدوري المصري الممتاز 2021/2022 ضمن منافسات الجولة الخامسة.

يستضيف الزمالك نادي البنك الاهلي في مباراة هامة وقوية في لقاء الذهاب بالدوري المصري الممتاز 2021-22، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “محمود عاشور”.

وينقل بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الاهلي على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي بلال علام، كما تبث عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت اف ام وموقع الخليج 365.

يدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، وحقق الفارس الأبيض 3 انتصارات، وتعرض لهزيمة واحدة كانت امام غريمه التقليدي في الجولة قبل الماضية.

كان الزمالك قد عاد بفوزٍ ثمين من أرض الاسماعيلي بهدفين نظيفين بالجولة الماضية في الدوري المصري، افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل في الدقيقة (84) من ضربة جزاء تحصل عليها مصطفى فتحي، وأضاف البديل عمر السعيد الهدف الثاني في الدقيقة (90+3).

في المقابل يتواجد البنك الاهلي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوزين، امام طلائع الجيش والاسماعيلي على الترتيب، بينما تعرض الفريق لهزيمتين امام الاهلي وفي الجولة الماضية امام سيراميكا كليوباترا.

يذكر ان لقاء الفريقان الموسم الماضي في الدوري المصري قد شهد فوز الزمالك في الذهاب بنتيجة 4-1 على ستاد القاهرة الدولي، وفي لقاء العودة تعادلا 1-1 على ستاد بتروسبورت.

الزمالك – البنك الاهلي

الدوري المصري الممتاز (الجولة 5)

ستاد القاهرة الدولي