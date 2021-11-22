اهداف مباراة الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري «أفشة في الموعد»

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وغزل المحلة اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، التي استضافها ملعب غزل المحلة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021.

افتتح محمد مجدي أفشة اهداف مباراة الاهلي وغزل المحلة لصالح المارد الأحمر، بعد متابعة لتمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من محمد شريف في الدقيقة العاشرة.

وسيطر الاهلي منذ البداية، وتناقل لاعبوه الكرة من اليمين واليسار في محاولة لخلخلة دفاعات غزل المحلة الذي انكمش بشكل مُبكر.

ورغم تراجع غزل المحلة في الخطوط الخلفية إلا أنه هدد الاهلي بـ 3 فرص للاعبيّه «إبراهيما كونيه وحميد ماو» بالاضافة إلى هجمة مرتدة خطيرة منعها أكرم توفيق بأعجوبة قبل هدف أفشة بلحظات.

وكاد محمد مجدي أفشة يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 27 بتصويبة جميلة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع المحلة، لكن حارس المرمى عمرو شعبان أبعدها من الزاوية الضيقة إلى ركنية.

وبعد العودة من الاستراحة، نجح الجنوب أفريقي «بيرسي تاو» في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 49 بصناعة محمد مجدي أفشة ليتصعب اللقاء على غزل المحلة.

لكن غزل المحلة رفض الاستسلام لهذه النتيجة ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 57 بواسطة عبد الله يحيى الذي تابع تمريرة عرضية من الرواق الأيمن وصلته من أحمد غنيم، لتصبح النتيجة 2/1.

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