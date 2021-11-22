مشاهدة مباراة اليوم بين الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 بين الاهلي وغزل المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021.

تنطلق مباراة الاهلي وغزل المحلة على ستاد غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة الاهلي وغزل المحلة على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف، كما تبث عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت اف ام وموقع الخليج 365.

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت بعد الفوز العريض الذي حققه بيراميدز على الشرقية للدخان في افتتاح هذه الجولة عصر اليوم الاثنين.

وتراجع الاهلي للمركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الأول، بينما يحتل غزل المحلة المرتبة الرابعة برصيد 8 نقاط من تعادلين وفوزين، دون أي خسارة.

ويسعى الاهلي في مباراة اليوم لرد اعتباره من غزل المحلة، حيث كان قد خسر منه بهدف دون رد في لقاء إياب الموسم الماضي 2021/2020 بهدف دون رد على ملعب غزل المحلة.

وانتهت آخر 5 مباريات بين الفريقين في الدوري المحلي بفوز الاهلي مرتين مقابل فوز واحد لغزل المحلة، وانتهت مباراتين بالتعادل بالنتيجة نفسها 1/1، الأولى عام 2014 والثانية عام 2016.

غزل المحلة 1-2 الاهلي

ملعب غزل المحلة (مدينة المحلة الكبرى)

الدوري المصري – الجولة 5

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الشوط الثاني

فيديو تسجيلي للشوط الاول