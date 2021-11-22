الامارات | بطلة أمريكية تلعب نهائي بطولة الإسكواش بقميص الأهلي المصري.. وهذه هي النتيجة! (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة أمريكية تلعب نهائي بطولة الإسكواش بقميص الأهلي المصري.. وهذه هي النتيجة! (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع "بطولات" المصري صوراً للاعبة الأمريكية الشابة ديكسون هيل خلال مشاركتها بمباراة نهائي بطولة أمريكا للإسكواش، وكانت المفاجئة بأنها خاضت المواجهة الختامية مرتدية قميص الفريق الأول للنادي الأهلي المصري لكرة القدم.

وذكر الموقع بأن اللاعبة الأمريكية نجحت في الفوز بكأس البطولة والتتويج بالميدالية الذهبية، على حساب سامانتا جافي بثلاثة أشواط دون رد بواقع (11-6، 11-8، 11-9).

ويعتبر الأهلي المصري أحد أكثر الأندية العربية متابعة عالمياً قياساً بالألقاب والبطولات المحققة، ويؤمن كثيرون من جماهير الأهلي بما يسمى "روح الفانيلة الحمراء" التي عادة ما يتأثر بها اللاعبون معنوياً ويقدمون تضحيات من أجل القميص، وقد تكون اللاعبة الأميركية قد استلهمت هذا الأمر!.

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