شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: هدف على جبر حرر بيراميدز من الضغط أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الانتصار الذى تحقق على حساب إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة كان مهما للغاية، خاصة بعد ضياع نقطتين في آخر تعادل أمام المصري، موجها التحية لعلاء عبد العال الذي تولى مهمة إدارة الفريق المنافس في ظروف صعبة.

وشدد خلال، فى المؤتمر الصحفي، على أن الفريق بعدما سجل هدفه الأول تحرر من الضغوط وسجل الثاني ثم الثالث وبعد تأمين الثلاث نقاط، قرر الدفع ببعض العناصر التي لا تشارك كثيرا من أجل تجهيزها، خاصة أن الفريق مقبل على مباراتين مهمتين في كأس الكونفدرالية ولابد من تجهيز الجميع لتلك المواجهات التي يأمل معها في تأمين بلوغ دور المجموعات.

وأضاف إيهاب جلال، أن بيراميدز يمتلك 4 حراس على أعلى مستوى بجانب الحراس الشباب والناشئين، وبالتالي يجب تجهيز كل الحراس ومنح الفرصة للجميع، خاصة أن المستوى متقارب، وسعيد بما يقدمه الحراس في المرحلة الحالية، وسعيد كذلك بالفوز الكبير وتصدر قمة جدول ترتيب الدوري.

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير مع بداية المباراة، موضحا أن أي لاعب في الفريق مهم بالنسبة له، وهو سعيد للغاية برمضان صبحي وما يقدمه وهو لاعب مهم جدا ووجوده يساعد الفريق في تحقيق أهدافه المستقبلية والمنافسة على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة.

المدرب أكد أنه في ظل ضغط المباريات يجب أن يكون هناك تدوير في المراكز والتشكيل ولكن هناك عناصر لا غنى عنها يعمل على إزاحتها بعض الوقت، ولابد من جعل جميع العناصر المختارة جاهزة دائما، مشددا على أن التعادل أمام المصري كان مفيدا بعض الشيء في التعامل الجدي مع مواجهة إيسترن كومباني وبالتالي كان الانتصار الكبير.