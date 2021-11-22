شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إحماء لاعبي الأهلي قبل انطلاق مباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صوراً للاعبي الاهلي قبل مباراة الفريق امام غزل المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز والتى انطلقت منذ قليل.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، بدر بانون، عمرو السولية، أيمن أشرف، على معلول، أكرم توفيق، ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

ويشارك ياسر إبراهيم بشكل أساسي في المباراة بعد غياب عدة مباريات عن التشكيل الأساسي، ويغيب حمدى فتحي عن لقاء اليوم للإيقاف.

ويسعى فريقا الأهلى وغزل المحلة للحفاظ على سجلهما خالياً من الهزائم هذا الموسم، حيث يتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

وسيكون البحث عن الثأر الكروى هو هدف الأهلى في مباراة اليوم بعدما خسر على هذا الملعب بنتيجة 1/0 في النسخة الماضية من بطولة الدوري، ودائماً تتسم مباريات الأهلي والمحلة بالندية الشديدة خاصة على ملعب المحلة لدرجة أن الفريق الأحمر لم يفز في هذا الملعب منذ تغلبه بفوز اعتباري بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2011، وألغي الدوري في ذلك الموسم وقبلها كان الفوز بنتيجة 1-0 في فبراير 2008.

ويفتقد الأهلي خدمات نجمه حمدي فتحي للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة المقاولون العرب وهو ما يهدد الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر بعودة طريقة اللعب إلى 4-2-3-1 بالرهان على قدرات ثنائي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية بجانب دور محمد مجدي أفشة وانطلاقات بيرسي تاو وميكيسوني والقناص محمد شريف.



































































































































































