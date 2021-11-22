شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: حاولت إيقاف خطورة بيراميدز والخسارة "طبيعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إنه كان يعلم جيدا مدى صعوبة مواجهة بيراميدز كونها أمام فريق قوي جدا ويمتلك لاعبين دوليين وكذلك جهاز فني مميز بقيادة إيهاب جلال، وحاول مواجهته واللعب بإمكانيات اللاعبين.

وشدد عبد العال فى المؤتمر الصحفي على أنه حاول اللعب بكل قوة وإيقاف خطورة بيراميدز، وبالفعل نجح فى الشوط الأول في أغلب الوقت ولكن جاء الهدف الأول من خطأ فى التمركز، ومع بداية الشوط الثاني حاول التعديل ولكن بيراميدز سجل هدفه الثانى قبل أن يسجل الثالث الذي أنهى المباراة تماما وسط إحباط اللاعبين.

وأضاف مدرب ايسترن كومبانى أنه من الطبيعي الخسارة أمام فيوتشر وبيراميدز بسبب فارق الإمكانيات الفنية ولكن حاول الاستفادة والتعامل على أن يستكشف اللاعبين ويكون الأمور أفضل، متمنيا أن يكون تكوين الفريق أفضل بكثير ولكن في حدود الإمكانيات تم التعاقد مع لاعبين ودعم الفريق وهناك قلة في بعض المراكز، ويجب عبور تلك المرحلة الصعبة قبل التوقف المقبل والاستعداد بكل قوة للدوري الصعب للغاية.

وأوضح علاء عبد العال أن تجربته مع إيسترن كومباني يراها مغامرة وتحدٍ بالنسبة له ولديه أمل في تحقيق شيء وسيعمل على استغلال التوقف لتجهيز اللاعبين، وهناك اتفاق مع الإدارة لدعم الفريق في يناير بصفقات جديدة في مختلف المراكز ويأمل أن يكون هناك صبر ووقت لتجهيز الفريق بالصورة الأفضل، ولا يمكن قياس التجربة أمام فيوتشر وبيراميدز والحظ السيء أن تكون البداية أمام فريقين بغاية القوة.