شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: طريقة 3 / 4 / 3 فى ملعب المحلة تصعّب مهمة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق أن لعب الأهلى بطريقة 3/4/3 أمام المحلة فى هذا الملعب صعبة جدا، فى المباراة المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عماد متعب فى تصريحات للأستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، "فكرة اللعب بـ3 لاعبين فى الدفاع والسماح للظهيرين بالطيران محتاجة ملعب واسع، وأعتقد أن الملعب لن يسمح بذلك، وكان الأفضل أن يلعب بـ4 / 2 / 3 / 1 بكثافة عددية وضغط مبكر وخطف هدف مبكر يجبر لاعبى المحلة على الخروج من التكتل الدفاعى".

وأضاف مهاجم الأهلى السابق، "محتاج أشوف أحمد عبد القادر وحسين الشحات في الملعب لأنهم يملكون القدرة على الاستحواذ على الكرة والمهارة التي يحتاجها الأهلى لاختراق دفاعات المحلة".

ويسعى فريقا الأهلى وغزل المحلة للحفاظ على سجلهما خالياً من الهزائم هذا الموسم، حيث يتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

وسيكون البحث عن الثأر الكروى هو هدف الأهلى في مباراة اليوم بعدما خسر على هذا الملعب بنتيجة 1/0 في النسخة الماضية من بطولة الدوري، ودائماً تتسم مباريات الأهلي والمحلة بالندية الشديدة خاصة على ملعب المحلة لدرجة أن الفريق الأحمر لم يفز في هذا الملعب منذ تغلبه بفوز اعتباري بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2011، وألغي الدوري في ذلك الموسم وقبلها كان الفوز بنتيجة 1-0 في فبراير 2008.