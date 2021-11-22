شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 مواجهات جمعت خالد جلال مع الزمالك قبل صدام الدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع نظيره البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز

ويبحث خالد جلال، المدير الفني لنادى البنك الأهلى، عن الفوز الأول له أمام الزمالك تاريخيا، فلم يحقق خالد جلال أى فوز على الزمالك فى 3 مباريات لعبها أمام الفريق الأبيض، حيث خسر مباراة وتعادل فى مباراتين، مع كل من البنك "مباراتين" وإف سى مصر مباراة.

وتعود آخر مواجهة بين خالد جلال والزمالك إلى 27 أغسطس الماضى في آخر مباريات الدورى الموسم الماضى الذى حسم الأبيض لقبه، مع البنك الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، تقدم أيمن حفنى للزمالك وتعادل كريم بامبو للبنك.

ويتطلع خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى لتحقيق مفاجأة في مباراة الزمالك اليوم، سواء بالفوز أو حصد نقطة التعادل على أقصى تقدير، لاسيما أن فريقه يقدم انطلاقة مميزة منذ إنطلاق المسابقة وكان نداً كبيراً للأهلى وخسر بصعوبة بهدف دون رد وفاز على الاسماعيلى بأداء متميز.

ويراهن خالد جلال على خبرة فريقه بمواجهة كبار الدوري بعدما حصد من الاهلى أربعة نقاط بالموسم الماضى لاسيما أن البنك الاهلى يضم العديد من العناصر المميزة على رأسها محمد هلال وإيزاك يعقوبو وأحمد ياسين.