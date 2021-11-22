شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: مشاركة ياسر إبراهيم بدلا من حمدى فتحى أمام المحلة "مجازفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين نجم الاهلى السابق أنه كان يتمنى من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الدفع بأليو ديانج مكان حمدى فتحى الغائب للإيقاف، أمام غزل المحلة فى المباراة المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات للأستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، "الدفع بياسر إبراهيم مكان حمدى فتحى الغائب عن مباراة اليوم فيه مجازفة كبيرة لأن ياسر بيلعب مكان بدر وكنت أتمنى الدفع بالمالى أليو ديانج في هذا المكان لأنه يجيد التمرير بشكل مميز ويستطيع التنقل بين الخطوط كما فعلها سيرجى أكا مع الجونة الموسم الماضى".

وأضاف أمير الموهوبين، "ونص الملعب من الممكن الدفع بأكرم توفيق بجوار السولية وهانى في الظهير الأيمن أو الدفع بحسين الشحات ظهير أيمن، ويزيد من قدراته الهجومية مثلما كان يلعبها محمد بركات في الجيل الذهبى".

ويسعى فريقا الأهلى وغزل المحلة للحفاظ على سجلهما خالياً من الهزائم هذا الموسم، حيث يتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

وسيكون البحث عن الثأر الكروى هو هدف الأهلى في مباراة اليوم بعدما خسر على هذا الملعب بنتيجة 1/0 في النسخة الماضية من بطولة الدوري، ودائماً تتسم مباريات الأهلي والمحلة بالندية الشديدة خاصة على ملعب المحلة لدرجة أن الفريق الأحمر لم يفز في هذا الملعب منذ تغلبه بفوز اعتباري بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2011، وألغي الدوري في ذلك الموسم وقبلها كان الفوز بنتيجة 1-0 في فبراير 2008.

ويفتقد الأهلي خدمات نجمه حمدي فتحي للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة المقاولون العرب وهو ما يهدد الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر بعودة طريقة اللعب إلى 4-2-3-1 بالرهان على قدرات ثنائي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية بجانب دور محمد مجدي أفشة وانطلاقات بيرسي تاو وميكيسوني والقناص محمد شريف.