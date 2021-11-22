بيراميدز يقسو على إيسترن كومباني بثلاثية فى الجولة الخامسة بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزا مهما وسهلا على إيسترن كومبانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري، أحرز اهدف بيراميدز كل من على جبر فى الدقيقة 36 وعبد الله السعيد فى الدقيقة 47 وإبراهيم عادل فى الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 13 فى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بينما يتجمد رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة صفر فى نهاية جدول الترتيب.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإيسترن كومبانى بتقدم الفريق السماوى بهدف أحرزه على جبر فى الدقيقة 36 من عمر مسابقة الدورى الممتاز فى الجولة الرابعة من الدورى الممتاز، من ضربة ركنية قابلها على جبر برأسية فى مرمى إيسترن.

بدأت المباراة هجومية من قبل لاعبى بيراميدز على أمل إحراز هدف مبكر، قابلها دفاع من قبل لاعبى إيسترن، إلى أن تشهد الدقيقة 36 أول أهداف بيراميدز بعد ركنية من محمد حمدى يقابلها على جبر برأسية فى مرمى عمرو حسام.

بعدها لجأ إيسترن للهجوم، ولعب بيراميدز على الكرات المرتدة وينجح إبراهيم عادل فى مراوغة دفاع إيسترن ويمررها رائعة لفخر الدين بن يوسف يسددها أرضية تصطدم بالقائم، ويتنهى الشوط بتقدم بيراميدز بهدف.

بدأ الشوط الثانى بضغط كامل من بيراميدز الذى نجح فى احراز الهدف الثانى فى الدقيقة 47 عن طريق عبد الله السعيد، وعقب الهدف بحاول لاعبو ايسترن كومبانى العودة للقاء ولكن دون جدوى.

وفى الدقيقة 71 ينجح إبراهيم عادل فى احراز هدف بيراميدز الثالث وهو الهدف الذى انهى أحلام وطموحات ايسترن كومبانى فى العودة للمباراة لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.