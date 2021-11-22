شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..نادى غزل المحلة تأسس عن طريق طلعت حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادى غزل المحلة من أقدم أندية كرة القدم فى مصر، حيث أنشئ عام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة الراحل طلعت حرب.

بدأت ممارسة الكرة فى النادى وقتها بين بعض الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين، ثم كان إنشاء استاد الغزل عام 1947 ليشارك الفريق الخاص بالشركة فى دورى الشركات فى ذلك الوقت ثم بدأت مشاركاته فى الدورى الممتاز.

ويعد نادى غزل المحلة من الأندية القليلة التى أحرزت لقب الدورى العام ولعب فى الدورى المصرى الممتاز 44 مرة.

وصدر المحلة كثيرا من المواهب لمنتخب مصر مثل وائل جمعة ومحمود فتح الله وأحمد المحمدى ومحمد عبد الشافى من ناشئى النادي، كما أن شوقى غريب مدرب المنتخب الوطنى السابق ومدرب المنتخب الأوليمبى حاليا هو أحد أبناء هذا النادي، كما أن النادى يملك لاعبين فى منتخب الشباب 2001 الذى حصل على المركز الثالث فى كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2001 مثل محمد العتراوى.