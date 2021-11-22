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الامارات | ساديو ماني يطلب مساواته مع محمد صلاح في الراتب.. وإلا سيرحل!

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب اللاعب السنغالي ساديو ماني من إدارة نادي الإنجليزي، مساوته بالنجم المصري وهداف محمد صلاح، من أجل الموافقة على تجديد عقده.
وينتهي عقد ساديو ماني ومحمد صلاح في نفس التوقيت يونيو 2023.

وأشارت تقارير لموقع "جول" العالمي إلى أن اللاعب السنغالي يرغب بالفعل في الاستمرار داخل نادي ليفربول، ولكن يريد الحصول على راتب مماثل لمحمد صلاح المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم والمتربع في صدارة هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي، ويفكر ماني في الرحيل من قلعة الريدز حال عدم حصوله على التقدير الكافي في الراتب والامتيازات التي سيحصل عليها.

ويتقاضي محمد صلاح في الوقت الحالي 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، فيما يطالب عبر وكيله رامي عباس برفع الراتب الأسبوعي إلى 500 ألف إسترليني للموافقة على تجديد عقده، في المقابل يتقاضي ساديو ماني راتب أسبوعي يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني فقط، وهو راتب يراه النجم السنغالي قليل ولا يتناسب مع قدراته خاصة أن كثير من لاعبي ليفربول الذين لا يشاركون بشكل أساسي يتقاضون رواتب أعلى منه.

 ويتصدر النجم المصري صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا، فيما ارتقى ساديو ماني للمركز الثاني برصيد 7 أهداف، مستغلا صيام الثنائي جيمي فاردي ومايكل أنطونيو عن التسجيل.

يُذكر أن ليفربول عاد من جديد إلى سكة الانتصارات، بعدما اكتسح أرسنال يوم السبت الماضي، برباعية نظيفة، لحساب الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، وسجل ساديو ماني الهدف الأول، فيما بصم النجم المصري على الهدف الثالث.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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