الامارات | كلمات نشيد وطني عربي على الحساب الرسمي لنادي برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات نشيد وطني عربي على الحساب الرسمي لنادي برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي برشلونة على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للاعبين المغربيين عبدالصمد الزلزولي وإلياس أخوماش وعلق عليها بكلمات من النشيد الوطني المغربي: "إخوتي هيا للعلى سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا"، وذلك احتفالاً بمشاركتهما في المباراة التي فاز فيها الفريق الكاتالوني على إسبانيول 1-صفر في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

ويبدو أن مدرب برشلونة الجديد تشافي هيرنانديز يثق في كلا اللاعبين كثيراً إذ أشرك أخوماش (17 عاماً) لاعباً أساسياً في اللقاء فيما دخل الزلزولي (19 عاماً) بدلا منه في الشوط الثاني.

يذكر أن أخوماش والزلزولي لم يحددا حتى الآن ما إن كان سيمثلان مستقبلا المنتخب المغربي الأول أو الإسباني.

من هو الزلزولي؟

ونشر موقع قناة "روسيا اليوم" تقريراً عن كلا اللاعبين، وذكر أن الزلزولي يبلغ من العمر 19 عاما، ولد وترعرع في مدينة بني ملال المغربية، قبل أن يهاجر رفقة أسرته إلى إسبانيا، ليكمل تعليمه ويصقل موهبته هناك.

وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما، ويلعب في مركز قلب الهجوم، وانضم لبرشلونة في أغسطس الماضي قادما من إيركوليس الإسباني، مقابل مليوني يورو، ووقع عقدا مع الفريق الكتالوني يمتد لثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين.

من هو أخوماش؟

أما أخوماش فيبلغ 17 عاما، ويلعب لنادي برشلونة فئة أقل من 19 سنة، ويجيد أخوماش، الذي يملك الجنسيتين الإسبانية والمغربية، اللعب كجناح أيمن أو أيسر ومهاجم صريح، ويتمتع بقدم يسارية مميزة وأظهر مهارات رائعة أكسبته شهرة استثنائية في فرق ناشئي برشلونة.

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