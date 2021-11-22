شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديلات عدة على مواعيد بعض المباريات. وسيلعب الهلال، الثلاثاء، نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق بوهانج الكوري، وهو ما تسبب في إدخال تعديلات على مواعيد بعض المباريات بالدوري.



وستقام مباراة أبها والهلال في الجولة الثالثة عشر، في موعدها الجديد، يوم الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. كما أجرت لجنة المسابقات تعديلا على مكان إقامة مباراة الاتفاق والفيصلي، في نفس الجولة لتقام في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر. وحددت اللجنة مواعيد المباراتين المؤجلتين من الجولة الرابعة والتي تجمع الطائي والنصر في حائل، والهلال والفيحاء في الرياض، حيث تقرر لهما يوم الجمعة 10 ديسمبر/كانون الثاني 2021. وستلعب مباراة الطائي والنصر على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة حائل، فيما ستقام مباراة الهلال والطائي في الرياض نظرًا لانشغال ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالزراعة الشتوية، على أن يقام لقاء الدور الثاني في محافظة المجمعة. فيما ستقام مواجهة ديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة بين الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي، يوم الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأعلنت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد مباريات الجولات من (14) إلى (18) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تنطلق الجولة 14 يوم السبت 25 ديسمبر، على أن تختتم الجولة 18 يوم السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022. وأوضحت اللجنة أن مواعيد الجولات المتبقية من (19) إلى (30) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيتم إعلانها لاحقًا بعد نهاية مباريات دور 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين واعتماد روزنامة الجولات المتبقية، بناء على موعد إقامة مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.