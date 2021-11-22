تعرف على موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض برشلونة الإسباني مباراة مصيرية على أرضه ضد ضيفه بنفيكا البرتغالي، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.



ويتنافس برشلونة وبنفيكا على البطاقة الثانية للصعود إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا من المجموعة الخامسة، بعد تأهل بايرن ميونخ الألماني في وقت سابق.

ويحتل برشلونة وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه بنفيكا (4 نقاط)، ودينامو كييف الأوكراني (نقطة واحدة)، فيما يتصدر بايرن ميونخ الترتيب برصيد 12 نقطة، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويسعى برشلونة للثأر من خسارته في الجولة الثانية أمام بنفيكا بثلاثية دون رد، وهي نتيجة تسببت في تعقد موقفه بالبطولة.

تقام مباراة برشلونة وبنفيكا، مساء الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، 10 بتوقيت القاهرة.

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتذاع مباراة برشلونة وبنفيكا على قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق علي محمد علي.

برشلونة في دوري أبطال أوروبا

جدول ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ – 12 نقاط

برشلونة – 6 نقاط

بنفيكا - 4 نقاط

دينامو كييف - نقطة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ – 8 أهداف

سيباستيان هالير - أياكس أمستردام – 7 أهداف

أداما تراوري – شيريف تيراسبول – 6 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد – 5 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج – 5 أهداف

أنطونيو كولاك – مالمو – 5 أهداف