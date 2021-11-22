شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. استقبال حافل للأهلى من جماهير المنصورة قبل مباراته مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع المئات من مشجعي وعشاق النادي الأهلي أمام فندق جامعة المنصورة والمنطقة المحيطة به وسط إجراءات أمنية مشددة، وردد المشجعون هتافات للنادي الأهلي واللاعبين، وذلك قبل مغادرة الفندق للتوجه إلى مدينة المحلة الكبري لمواجهة فريق المحلة.

فيما قامت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، بتغيير خط سير الحافلة بعد زيادة أعداد الجماهير، حيث مر من داخل مدينة المنصورة مرورا بكوبري طلخا، متوجها لمدينة المحلة، بدلا من الخروج من ناحية الجامعة.

يذكر أن وصل فريق النادي الاهلي لكرة القدم إلى مقر إقامتهم بأحد الفنادق بمدينة المنصورة، بالأمس استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى الدورى العام. وقد كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها أمام فندق إقامة الأهلى، بعد تجمع العشرات من مشجعي النادي أمام الفندق.

ويدخل فريق الأهلى في الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على غزل المحلة باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع طلائع الجيش سلبياً فى نفس الجولة.