شكرا لقرائتكم خبر عن معلب غزل المحلة يتزين بصور رموزه قبل مواجهة الأهلى: أجيال رحلت وبقى أثرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزين ملعب غزل المحلة بصور لاعبيه السابقين قبل مواجهة النادى الأهلى، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

ونشر الحساب الرسمي لنادى غزل المحلة على "فيس بوك" صورا لرموز النادى تزين الملعب وعلق عليها: "أجيال رحلت وبقى أثرها فى قلوب عشاق الكيان.. ملعبنا التاريخي يتزين بصور رموز غزل المحلة قبل مباراة اليوم".

ويسعى فريقا الأهلى وغزل المحلة للحفاظ على سجلهما خالياً من الهزائم هذا الموسم، حيث يتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

وسيكون البحث عن الثأر الكروى هو هدف الأهلى في مباراة اليوم بعدما خسر على هذا الملعب بنتيجة 1/0 في النسخة الماضية من بطولة الدوري، ودائماً تتسم مباريات الأهلي والمحلة بالندية الشديدة خاصة على ملعب المحلة لدرجة أن الفريق الأحمر لم يفز في هذا الملعب منذ تغلبه بفوز اعتباري بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2011، وألغي الدوري في ذلك الموسم وقبلها كان الفوز بنتيجة 1-0 في فبراير 2008.

ويفتقد الأهلي خدمات نجمه حمدي فتحي للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة المقاولون العرب وهو ما يهدد الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر بعودة طريقة اللعب إلى 4-2-3-1 بالرهان على قدرات ثنائي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية بجانب دور محمد مجدي أفشة وانطلاقات بيرسي تاو وميكيسوني والقناص محمد شريف.