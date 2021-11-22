شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الطاولة فى بطولة العالم بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأمريكا، وتنطلق غدا وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى.

وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من أحمد صالح، وعمر عصر، و شقيقه خالد عصر، وعلى مستوى السيدات تشارك دينا مشرف، و فرح عبد العزيز ، بالإضافة إلى يسرا حلمى .

وكان اتحاد تنس الطاولة قرر إقامة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد يوم 15 يناير المقبل، لانتخابات مجلس ادارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة .

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات يوم 7 ديسمبر المقبل، على أن تستمر لمدة أسبوع .

وتشهد العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالاتحاد، والحساب الختامى، وزيادة مكافأة المدير المالى و التنفيذى للاتحاد .

وكان هناك حالة من المفاضلة بين شهرى ديسمبر وفبراير لإقامة وعقد الجمعية العمومية للاتحاد، إلا أنه تم الاستقرار على عقدها يوم 15 يناير