شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو وشريف فى هجوم الأهلي أمام المحلة وياسر إبراهيم أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، بدر بانون، عمرو السولية، أيمن أشرف، على معلول، أكرم توفيق، ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

ويشارك ياسر إبراهيم بشكل أساسي في المباراة بعد غياب عدة مباريات عن التشكيل الأساسي، ويغيب حمدى فتحي عن لقاء اليوم للإيقاف.

ويدخل فريق الأهلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلا على غزل المحلة باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

ويسعى فريقا الأهلى وغزل المحلة للحفاظ على سجلهما خالياً من الهزائم هذا الموسم، حيث يتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

وسيكون البحث عن الثأر الكروى هو هدف الأهلى في مباراة اليوم بعدما خسر على هذا الملعب بنتيجة 1/0 في النسخة الماضية من بطولة الدوري، ودائماً تتسم مباريات الأهلي والمحلة بالندية الشديدة خاصة على ملعب المحلة لدرجة أن الفريق الأحمر لم يفز في هذا الملعب منذ تغلبه بفوز اعتباري بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2011، وألغي الدوري في ذلك الموسم وقبلها كان الفوز بنتيجة 1-0 في فبراير 2008.

ويفتقد الأهلي خدمات نجمه حمدي فتحي للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة المقاولون العرب وهو ما يهدد الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر بعودة طريقة اللعب إلى 4-2-3-1 بالرهان على قدرات ثنائي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية بجانب دور محمد مجدي أفشة وانطلاقات بيرسي تاو وميكيسوني والقناص محمد شريف.