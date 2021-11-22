عبد الله السعيد يحرز الهدف الثاني لبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - أحرز عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الهدف الثاني لفريقه في مرمي إيسترن كومباني في الدقيقة 47 من عمر المباراة، التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري، لتصبح النتيجة 2/0 لبيراميدز.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإيسترن كومباني بتقدم الفريق السماوى بهدف أحرزه على جبر فى الدقيقة 36 من عمر مسابقة الدوري الممتاز فى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، من ضربة ركنية قابلها على جبر برأسية فى مرمى إيسترن.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد مقاعد البدلاء:أحمد دعدور - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمود وادي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - حسين السيد - دودو الجباس - محمود صابر ، وخرج من قائمة المباراة، الحارس مهدي سليمان بسبب الإصابة، والمدافع أسامة جلال.

بينما جاء تشكيل إيسترن كالتالي : عمرو حسام و اسامه العزب و عاصم سعيد و خالد عبد الغني و أحمد داهش و كريم خميس و محمد ناصر و أحمد سعيد و بنجامين أفوتو و عرفة السيد و محمد حسن.

بدأت المباراة هجومية من قبل لاعبي بيراميدز على أمل إحراز هدف مبكر ، قابلها دفاع من قبل لاعبي إيسترن ، إلى أن تشهد الدقيقة 36 أول أهداف بيراميدز بعد ركنية من محمد حمدي يقابلها على جبر برأسية في مرمى عمرو حسام.

بعدها يلجأ إيسترن للهجوم ، ويلعب بيراميدز على الكرات المرتدة وينجح إبراهيم عادل في مراوغة دفاع إيسترن ويمررها رائعة لفخر الدين بن يوسف يسددها أرضية تصطدم بالقائم ، ويتنهي الشوط بتقدم بيراميدز بهدف.