شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: إلغاء كأس مصر ليس من اختصاص رابطة الأندية.. وبطولتنا فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو لجنة الأندية المحترفة، أن إلغاء مسابقة كأس مصر للموسم المنقضى والتى لم يتم استكمالها، من مسئولية واختصاص اتحاد الكرة وليس لنا أى دخل ببطولة كأس مصر.

وأضاف عامر حسين لـ"الخليج 365"، كأس رابطة الأندية ستقام فى يناير وفبراير، بموافقة أندية الدورى الممتاز، ولم نتطرق مع اتحاد الكرة حول كأس مصر وموعد إقامته.

وأشار عضو رابطة الأندية المحترفة إلى أن مباراة المصرى والجونة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى الجولة الخامسة للدورى، ستقام فى موعدها باستاد برج العرب بالإسكندرية، ولن يتم تأجيلها بسبب الأجواء المناخية فى الإسكندرية.

وأضاف عامر حسين لـ"الخليج 365"، أرضية برج العرب جيدة، ولم تتأثر بهطول الأمطار إلى جانب أن الإسكندرية كانت أكثر تضرراً بسبب هطول الأمطار المتواصل وتوقف الطرق المؤدية للاستاد.

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن ناديى المصرى والجونة يتواجدان بقرب الملعب ولا يوجد أزمة فى وصولهما للاستاد وبالتالى المباراة ستقام فى موعدها.

ويحل فريق الجونة ضيفاً على نظيره المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بنفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 4، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات تعادل فيهم جميعاً وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلها.