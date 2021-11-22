شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يحذر لاعبي المقاولون من انتفاضة الدراويش بعد 4 هزائم متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق من الاستهانة بالإسماعيلي، وذلك قبل اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد النحاس على لاعبي المقاولون بضرورة الالتزام بالتعليمات واحترام المنافس، خاصة أن الإسماعيلي تحت قيادته الفنية الجديدة يبحث عن تصحيح المسار بعد تلقى 4 هزائم متتالية بالدوري.

ويدخل فريق المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي ورفض الجهاز الفني للفريق، بقيادة عماد النحاس، منح اللاعبين راحة قبل اللقاء المرتقب نظراً لضيق الوقت بين المباريات، حيث استأنف الفريق تدريباته بشكل طبيعي يوم السبت الماضي عقب الخسارة من الأهلي بهدف نظيف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 4 نقاط، حيث فاز المقاولون في أول لقاء بالدوري أمام إيسترن كومباني، ثم خسر في اللقاء التالي أمام إنبي قبل أن يتعادل مع الطلائع ويخسر من الأهلي بالجولة الماضية بهدف نظيف.