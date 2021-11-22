شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة المشاركين ببطولة العالم لرفع الأثقال فى غياب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على قائمة الدول المشاركة فى منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال التى تقام بأوزبكستان فى الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر المقبل، بعد استبعاد مصر من الدول المشاركة على خلفية عدم سداد باقى قيمة الغرامة الموقعة على الجانب المصرى.

وأعلن الاتحاد الدولى لرفع الأثقال اليوم قائمة اللاعبين من مختلف الدول، المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة العالم، والتى جاءت خالية من أسماء لاعبى المنتخب المصرى، لعدم سداد باقى قيمة الغرامة الموقعة على مصر على خلفية أزمة الإيقاف خلال الأشهر الماضية بسبب المنشطات.

الاتحاد الدولى وقع غرامة 200 ألف دولار على مصر بعد أزمة المنشطات، تم سداد 40 ألفاً منها فقط، ويتبقى 160 ألف دولار.

وحال سداد الجانب المصرى قيمة الغرامة يتم إدراج مصر ضمن الدول المشاركة، إلا أن هناك عقبة فى ذلك وهى أن انتخابات الجمعية العمومية لرفع الأثقال تحدد لها يوم 3 ديسمبر المقبل، وتم حل اللجنة التى تدير الاتحاد من جانبا وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع إسناد إدارة الاتحاد إلى المدير التنفيذى لحين إجراء الانتخابات.

وقامت اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة مؤخرا بإيقاف نشاط اللجنة التى كانت تدير اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب وتعيين مدير تنفيذى لإدارة العملية الانتخابية.