شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم خالد جلال مع البنك الأهلي فى 21 مباراة قبل مواجهة الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، يلتقي نادى الزمالك بنظيره البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

تولى خالد جلال القيادة الفنية لفريق البنك الأهلي في 20 فبراير 2021، ونجح وقتها في إنقاذ الفريق من مصير غامض بسبب تراجع النتائج.

وعلى مدار مسيرته التدريبية التي بدأت مع نادي الزمالك، تولى خالد جلال تدريب 4 فريق، وهي: الزمالك، نادي مصر، زد، البنك الأهلي.

قاد خالد جلال الفرق التي تولى قيادتها في 42 مباراة، فاز في 13 لقاء، وتعادل في 17 مباراة، وخسر 12 لقاء آخر.

وخلال مسيرته التدريبية واجه خالد جلال نادي الزمالك في 3 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر واحدة، وسجلت فرق خالد جلال هدفين في الزمالك، واستقبلت 5 أهداف، ولم يتذوق طعم الفوز على الفريق الأبيض حتى الآن، وجاءت نتائج المباريات الثلاثة كالتالي:

مع البنك الأهلي

ـ تعادل 1/1 في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي

ـ خسر 4/1 في مباراة الدور الأول الموسم الماضي

مع نادي مصر

ـ تعادل سلبياً في الدور الأول من دوري 2019/2020

وقاد خالد جلال فريق البنك الأهلي في 21 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 وخسر 6 لقاءات أخرى.