7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 22 / 11 / 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها إصابة إبراهيم نور الدين بكورونا واستبعاده من بطولة كأس العرب، وعمومية اتحاد الكرة تطالب بإبعاد اللجنة الثلاثية عن الإشراف على الانتخابات.

إصابة إبراهيم نور الدين بكورونا واستبعاده من بطولة كأس العرب

أعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، استبعاد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى من بطولة كأس العرب المقرر لها 1 ديسمبر المقبل بسبب إصابته بفيروس كورونا. وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أصيب إبراهيم نور الدين بفيروس كورونا بشكل مفاجئ أثناء قيامه بإجراء مسحة قبل السفر للدوحة للمشاركة فى كأس العرب".

كأس العرب تتزين بخريطة الوطن العربى من الذهب الخالص.. صور

كشف منظمو بطولة كأس العرب عن الكأس التى من المرتقب أن يتوج بها أحد المنتخبات العربية المشاركة فى البطولة، والتى تنطلق فى 30 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

عمومية اتحاد الكرة تطالب بإبعاد اللجنة الثلاثية عن الإشراف على الانتخابات

طالب أندية الجمعية العمومية من اتحاد الكرة وضع بند بإسناد الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة إلى لجنة الانضباط والاستئناف بتولى إدارة العملية الانتخابية بدلا من اللجنة الثلاثية.

هل يتم إلغاء الدوري وكأس مصر هذا الموسم؟.. عامر حسين يجيب

أكد عامر حسين، عضو رابطة الاندية المحترفة ، أن الرابطة ليست مسئولة عن بطولة كأس مصر ولم تعلن إلغاءها، وقال عامر حسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الناس بتقول إنى قلت كأس مصر هيتلغى الموسم ده، وهذا مش حقيقى، رابطة الأندية مسئولة فقط عن الدورى الممتاز وكأس الرابطة فقط، وليس هناك لها شأن بأى بطولات أخرى".

إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر محمود البنا حكم مباراة سموحة وطلائع الجيش إلغاء المباراة التى كان مقررا إقامتها بعد قليل، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى لسوء الأحوال الجوية.

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