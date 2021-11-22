شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها، ونلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

س: ما هو ترتيب الأهلى وغزل المحلة فى جدول الدوري؟

ج:يتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

س: ما هى غيابات الأهلى أمام غزل المحلة الليلة؟

ج: استبعد موسيمانى المدير الفنى للأهلى كلا من حمدى فتحى للإيقاف، فيما واصل استبعاد محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، محمود متولي، محمود وحيد، محمد محمود وصلاح محسن لأسباب فنية.

س: من يدير مباراة الأهلى وغزل المحلة تحكيمياً؟

ج: يدير محمد الحنفي مباراة غزل المحلة والأهلي، ويعاونه كل من أحمد حسام وأحمد صلاح فيما سيكون صبحى العمراوى حكما رابعا، ويتولى تقنية الفيديو عبد العزيز السيد ويعاونه إبراهيم محجوب.

س: متى حقق الأهلى آخر فوز على ملعب غزل المحلة؟

ج: دائماً تتسم مباريات الأهلي والمحلة بالندية الشديدة، خاصة على ملعب المحلة لدرجة أن الفريق الأحمر لم يفز فى هذا الملعب منذ تغلبه بفوز اعتبارى بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2011، وألغي الدورى فى ذلك الموسم وقبلها كان الفوز بنتيجة 1-0 فى فبراير 2008.

س: وما التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة مكونا من: "محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمد شريف، ومحمد مجدي أفشة".

س: وما هو التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلى؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلى مكونا من: "عمرو شعبان ، محمد فتح الله كماتشو - معاذ الحناوي - يحيى حامد - إيهاب سمير ، إبراهيما كونية - هشام عادل - حيمد ماو - أحمد عفيفي ،أحمد غنيم - وعبده يحيى".