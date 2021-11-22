شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ألقاب و43 انتصاراً تلخص مسيرة كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، نظيره البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ونجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فى تخطي خسارة القمة أمام الأهلي بالجولة الثالثة للدوري، ليفوز فى اللقاء الأخير على الإسماعيلي فى عقر داره بهدفين نظيفين، وجاءت أبرز إنجازات كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي كالتالي:

السن: 51 سنة

بطولاته مع الزمالك: 3 ألقاب "السوبر الأفريقي ـ الدوري العام ـ كأس مصر"

قاد الزمالك في: 63 مباراة

فاز في: 43 مباراة

خسر في: 6 مباريات

تعادل في: 14 مباراة

أكبر نتيجة حققها مع الزمالك: 4/0 على توسكر الكيني

أكبر هزيمة تلقاها: 5/3 أمام الأهلي

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.