شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام إيسترن كومبانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم على جبر مدافع بيراميدز بالهدف الأول لفريقه فى مرمى فريق إيسترن كومباني بالدقيقة 37 من عمر مسابقة الدوري الممتاز فى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز ، من ضربة ركنية يقابلها على جبر برأسية فى مرمى إيسترن.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيله لمواجهة إيسترن كومباني في إطار لقاءات الدوري الممتاز، ويحل إيسترن كومباني ضيفا على بيراميدز فى الثالثة عصر الاثنين باستاد الدفاع الجوي، فى إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمود وادي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - حسين السيد - دودو الجباس - محمود صابر ، وخرج من قائمة المباراة، الحارس مهدي سليمان بسبب الإصابة، والمدافع أسامة جلال.

بينما جاء تشكيل إيسترن كالتالي : عمرو حسام و اسامه العزب و عاصم سعيد و خالد عبد الغني و أحمد داهش و كريم خميس و محمد ناصر و أحمد سعيد و بنجامين أفوتو و عرفة السيد و محمد حسن.