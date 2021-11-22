شكرا لقرائتكم خبر عن 160 ألف دولار تعرقل مشاركة مصر فى بطولة العالم لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الغرامة المالية الموقعة على مصر بعد أزمة إيقاف منتخب رفع الأثقال فى عرقلة مشاركة المنتخب المصرى فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأوزبكستان فى الفترة من 7 ديسمبر إلى 17 من نفس الشهر .

ووقع الاتحاد الدولى على مصر غرامة تقدر بـ 200 ألف دولار، تم سداد 40 منها فقط، ويتبقى 160 ألف دولار، تسببت فى عدم إدراج مصر ضمن الدول المشاركة فى البطولة حيث اشترط الاتحاد الدولي للأثقال تنفيذ كافة الشروط التى وضعها حتي يتم مشاركة مصر .

وحال سداد الجانب المصرى قيمة الغرامة يتم إدراج مصر ضمن الدول المشاركة إلا أن هناك عقبة فى ذلك، وهى أن انتخابات الجمعية العمومية لرفع الأثقال تحدد لها يوم 3 ديسمبر المقبل، وتم حل اللجنة التى تدير الاتحاد من جانبا وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع إسناد إدارة الاتحاد إلى المدير التنفيذى لحين إجراء الانتخابات.

وقامت اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة مؤخرا بإيقاف نشاط اللجنة التى كانت تدير اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب و تعيين مديرا تنفيذيا لإدارة العملية الانتخابية.