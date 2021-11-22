شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل مديرا للبطولة العربية للمصارعة فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة اختيار إبراهيم عادل مصطفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، مديراً للبطولة العربية التي تقام في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر الجارى بشرم الشيخ.

كما يتولى رئيس الاتحاد رئاسة اللجنة العليا للبطولة، والتي تقام بالتزامن معها بطولة إبراهيم عادل مصطفى بشرم الشيخ أيضا، ودخل منتخب المصارعة في معسكر مغلق بشرم الشيخ قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة استعدادا للبطولتين.

وانتهى اتحاد المصارعة من تشكيل لجان الاتحاد المختلفة فى أول اجتماع لمجلس إدارة للاتحاد عقب انتخابات الجمعية العمومية.

وتقرر تعيين أحمد زكى للجنة الحكام، ومحمد محمود شئون الفروع، إبراهيم مصطفى للجنة المسابقات، وأشرف حافظ رئيسا للجنة الفنية، و نبيل الشوربجى للجنة العلمية، وأحمد راشد للجنة شئون اللاعبين ، وعلاء قنديل للجنة القانونية بينما يتولى محمود المتبولي رئيسا للجنة المدربين.