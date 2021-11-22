تشكيل الأهلي لمباراة غزل المحلة.. ياسر إبراهيم بديلاً لحمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يقع غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

وشهد تشكيل الأهلي، تواجد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، لتعويض غياب حمدي فتحي، الذي يغيب للإيقاف بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب.

ويتكون تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن اشرف - بد بانون - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: علي معلول وأكرم توفيق، عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، حسام حسن، وليد سليمان، حسين الشحات، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبدالقادر، عمار حمدي، رامي ربيعة.‏