تشكيل غزل المحلة استعدادًا لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن محمد عودة المدير الفني لغزل المحلة تشكيل الفريق، استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف غزل المحلة فريق الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، على ستاد المحلة.

وجاء تشكيل المحلة كالأتي: "عمرو شعبان- حمد فتح الله- معاذ الحناوي- يحى حامد- إيهاب سمير- حميد ماو- أحمد عفيفي- إبراهيم كونيه- باولون فوافي- عبده يحيى- أحمد غنيم".

ويحتل غزل المحلة المركز الرابعة في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر الأهلي قمة الترتيب بالعلامة الكاملة من 4 مباريات 12 نقطة.