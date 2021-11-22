أحمد مجدي: جلست مع كارتيرون.. وهو لا يفضل وجود مدرب مصري معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعرب أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بعد طرح اسمه للتواجد في الجهاز الفني للأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية: "شرف كبير ليه أن أترشح لمنصب المدرب العام في جهاز كارتيرون رغم عدم وجودي في النادي منذ فترة".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "كانت هناك جلسة مثمرة بيني وبين كارتيرون، وتحدثنا كثيرًا عن كل شيء في كرة القدم بشكل عام، وكانت إيجابية، ولكن هو لا يريد وجود مدرب عام معه في الجهاز الفني".

وأشار إلى: "كارتيرون بيفضل عدم وجود مدرب عام مصري معه في الجهاز المعاون، هو يرى أنه ناجح في السيرطه على جهازه ولا يحتاج لمساعدة".

ووضح مجدي: "في العموم يجب وجود مدرب مصري مع الجهاز الأجنبي، لأن اللاعبين المصريين لا يستطيعوا التحدث مع المدير الفني الأجنبي، لذلك دائمًا يلجأون للتحدث مع المدرب المصري، لمساعدتهم وحل مشاكلهم في الفريق".

واختتم مجدي تصريحاته قائلًا: "المدير الفني الأجنبي بيكون حذر جدًا في التعامل مع المدربين المصريين في الأول، ولكن إذا لاحظ على المدرب المصري أنه يعلم جيد مهامه ولا يتخطاه، سيثق به جيدًا وسأخذ بأراءه".