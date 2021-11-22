مدير استاد الإسكندرية: إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش حرصَا على سلامة اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد محمد عبدالرازق مدير استاد الإسكندرية، أنه تم تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش في الدوري، حرصَا على سلامة اللاعبين لسوء أرضية الملعب، بسبب الأمطار.

وقال عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية: "الأمطار لم تتوقف من 12 صباحًا حتى الـ6 صباحًا، وكان هناك اتصالات مفتوحة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومحمود البنا حكم المباراة حتى تم إلغاء المباراة".

وتابع: "عامر حسين كان موجود في ستاد الإسكندرية أمس حتى الساعة 12، وأشرف على عملية تجهيز الملعب لمباراة اليوم، ولكن الأجواء صعبة، وتم اتخاذ قرار الإلغاء حرصَا على سلامة اللاعبين".

وكان من المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بين سموحة وطلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.