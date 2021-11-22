رسمياً.. تأجيل مباراة سموحة والطلائع بسبب سوء الطقس في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش لأجل غير مسمى، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب استاد الإسكندرية في الثالثة عصر اليوم الإثنين مباراة سموحة وطلائع الجيش ضمن الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عامر حسين في تصريحات لمصراوي، أنه تقرر تأجيل المباراة وتحديد موعد جديد لها لاحقاً، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة خلال الساعات الماضية.

وأشار عامر حسين في تصريحاته، الى أن أرضية الملعب تأثرت بشدة بسبب هطول الأمطار بكثافة، بجانب وجود صعوبة في التنقل داخل محافظة الإسكندرية مما يصعب من وصول حافلة كل فريق لملعب المباراة.

واختتم عامر حسين تصريحاته مؤكداً الى أنه تم إخطار مسؤولي سموحة وطلائع الجيش بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وطلب عامر حسين، من محمود البنا، حكم مباراة سموحة وطلائع الجيش، بمعاينة أرض الملعب وكتابة التقرير الخاص بإلغاء وتأجيل المباراة.