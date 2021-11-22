شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع: إلغاء مباراة سموحة قرار صائب.. ولم نستطع الوصول للملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، المعاناة التى لاحقت فريقه للوصول لملعب مباراة سموحة، وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "أخطرتنا رابطة الأندية المحترفة بإلغاء مباراتنا مع سموحة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو قرار صائب فلقد تحركنا من الفندق فى الثانية عشرة ونصف ظهر اليوم وحتى الان لم نصل لملعب استاد الإسكندرية، البلد واقفة جدا والملعب غير مهيىء لإقامة المباراة نظراً لهطول الامطار بغزارة شديدة ولساعات متواصلة".

وأضاف المهدى، "تحركنا فى طريق العودة للقاهرة وتحديداً ملعبنا بجهاز الرياضة وبعدها سيقرر المدير الفنى إجراء تدريب للفريق من عدمه وفقاً للرؤية الفنية".

ويحتل سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاث مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد نقطتين من 4 مباريات تعادل في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه هدفاً وتلقت شباكه 6.

ودخل الطلائع خلال توقف الدوري معسكر مغلق بالاسماعيلية لمدة خمسة أيام خاض خلاله وديتين مع الإسماعيلى فاز فى الأولى بهدفين دون رد سجلهما ميدو جابر وأحمد سمير وتعادل سلبياً فى اللقاء الثانى.