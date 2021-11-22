شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخوض الاتحاد مباراة كأس السلة بعد غرامة الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الغموض تسيطر على موقف فريق سلة الاتحاد السكندرى، من مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر رجال أمام هليوبوليس والمقرر لها غدا على صالة الاتحاد السكندرى . وسيطر الغموض فى ظل الغرامة المالية الموقعة على الفريق السكندرى، من جانب اتحاد اللعبة، على خلفية نهائي دورى السلة والتي رفض فيها اللاعبون تسلم ميداليات المركز الثانى ،من حيث هل سيسدد الاتحاد الغرامة أم سيعترض عليها و يتمسك بخوص المباراة .

وتقدم الاتحاد السكندرى بالتماس رسمي إلى اتحاد كرة السلة لتخفيض قيمة الغرامة استنادا على تواجد 3 إداريين و عدد من اللاعبين خلال تسلم الميداليات، وهو ما لم تحسمه لجنة المسابقات حتى الان ، سواء بالموافقة على تخفيضها من عدمه، وبناءً على قرار لجنة المسابقات سيتحدد موقف الاتحاد السكندرى من المباراة، بخوضها حال الموافقة على تخفيض الغرامة، أو منع الفريق من خوض المباراة غدا حال تمسك اتحاد السلة بقيمة الغرامة دون تخفيض فيها.