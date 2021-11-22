شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غيابات تحاصر الأهلى قبل مواجهة غزل المحلة الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الاهلى وغزل المحلة فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز الخامس على التوالي وتدشين بداية مميزة لاستعادة اللقب الذى فقده الاهلى في الموسم الأخير لصالح الزمالك.

واستبعد موسيمانى كلا من حمدى فتحى للإيقاف، فيما واصل استبعاد محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، محمود متولي، محمود وحيد، محمد محمود وصلاح محسن لأسباب فنية .

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة والأهلى اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.