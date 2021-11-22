شكرا لقرائتكم خبر عن بلال علام معلقاً على مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع نظيره البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلى ويسبقه الأستوديو التحليلي مع تامر صقر وضيوف الاستوديو (فاروق جعفر) و(حازم امام) و(محمد فضل) والفقرة التحكيمية مع (سمير عثمان) وتعليق (بلال علام).

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد تسع نقاط، بعدما خاض 4 مباريات فاز فى ثلاث وخسر لقاءً وحيداً وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.