شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع لاعبى الزمالك لرسم خطة مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه فى فندق الإقامة من أجل تحديد ملامح الخطة الفنية التى سيعتمد عليها فى مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

كما سيعلن الخواجة الفرنسى التشكيل الأساسى الذى سيعتمد عليه فى مواجهة فريق البنك، لاسيما وإنه سيتراجع عن بعض التعديلات التى أجراها فى التشكيل خلال مواجهة الإسماعيلى الماضية، والتى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 2 / 0.

وطالب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة وتفادى مفاجأت فريق البنك الذى سيبذ قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز وأقتناص الثلاث نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاث وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الاهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.