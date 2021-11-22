شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمود البنا حكم مباراة سموحة وطلائع الجيش إلغاء المباراة التى كان مقررا إقامتها بعد قليل، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى لسوء الأحوال الجوية.

وجاء قرار الحكم بعد معاينة الملعب، والذى تأثر بسقوط الأمطار طوال الساعات العشر الماضية.

ويحتل سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاث مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد نقطتين من 4 مباريات تعادل في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه هدفاً وتلقت شباكه 6.



ستاد الاسكندرية 1



ستاد الاسكندرية



ملعب الاسكندرية 1



ملعب الاسكندرية قبل مباراة سموحة



ملعب الاسكندرية