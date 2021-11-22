شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين أفشة وزيزو على الانفراد بلقب "مستر أسيست" فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس ثلاثة لاعبين على لقب مستر أسيست في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد مرور 4 جولات على انطلاقة المسابقة، ويمتلك محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وجوناثان نجويم لاعب فيوتشر، 3 أسيست لكل منهم، ما جعلهم فى صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم ويسعى كل أفشة وزيزو للانفراد بلقب مستر أسيست من خلال مباريات الليلة بينما يقود نجوم فيوتشر أمام إنبى فى لقاء يقام غداً الثلاثاء.

تقام مباراة غزل المحلة والأهلى في الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد المحلة في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفلاحين مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

فيما تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ، واستفاق الفارس الأبيض سريعًا من كبوة خسارة مباراة القمة على يد الأهلي بخمسة أهدافٍ لثلاثة، وفاز على الإسماعيلي في ديربي أولاد العم في الجولة الأخيرة بهدفين نظيفين، ليصل للنقطة التاسعة له هذا الموسم.

بينما افتتاحية البنك الأهلي للموسم الجديد كانت قوية، حيث فاز على الطلائع بالثلاثة، لكنه اصطدم بالنادي الأهلي وخسر بصعوبة، وذلك قبل أن يفز على الإسماعيلي ثم يخسر من سيراميكا ليمتلك بذلك 6 نقاط قبل مباراته ضد الفارس الأبيض.