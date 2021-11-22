شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم إلغاء الدوري وكأس مصر هذا الموسم؟.. عامر حسين يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو رابطة الاندية المحترفة ، أن الرابطة ليست مسئولة عن بطولة كأس مصر ولم تعلن إلغاءها، وقال عامر حسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الناس بتقول إنى قلت كأس مصر هيتلغى الموسم ده، وهذا مش حقيقى، رابطة الأندية مسئولة فقط عن الدورى الممتاز وكأس الرابطة فقط، وليس هناك لها شأن بأى بطولات أخرى".

وأضاف عامر حسين، "سمعت أيضا أن الدورى هذا الموسم لن يستكمل وفى طريقه للإلغاء، وهذا غير حقيقى، لأنها بطولة كبيرة وتدار بملايين الجنيهات، وإلغاؤها يسبب خسائر بالجملة، وبالطبع ليس هناك أى تفكير فى هذا الشأن، وسيكون هناك ضغط للمباريات وهذا سيحدث بموافقة الأندية التى رفضت تغيير شكل المسابقة وأصرت على خوضها بنظامها المعهود ".

وتابع عامر حسين، "فى حال وقوع حادث طارئ يتم إلغاء الدورى واحتساب البطل وفقاً لنتيجة مباريات الدور الأول للمسابقة، بمعنى المتصدر يصبح بطلا وأصحاب الثلاثة المراكز المتأخرة يهبطون للقسم الثانى، وفى حال وجود مؤجلات يتم النظر لعدد الأسابيع المكتملة التى خاضها الـ 18 فريقا ويتم إعلان البطل والهابطين ".

وعن كأس الرابطة قال عامر حسين، "تعقد حالياً اجتماعات مكثفة لتحديد الجائزة المالية لبطل كأس الرابطة المزمع إقامتها فى الفترة المقبلة، ويبذل أحمد دياب رئيس الرابطة جهوداً مكثفة لإقرار جائزة مادية ضخمة للفائز بكأس الرابطة".