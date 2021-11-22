شكرا لقرائتكم خبر عن لا يعرف الفوز أو التعادل.. حكاية 6 مواجهات لمحمد عودة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على غزل المحلة فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

والتقى محمد عودة المدير الفني لغزل المحلة أمام الأهلي، فى 6 مواجهات سابقة بواقع 5 مباريات عندما كان يقود المقاولون، ومباراة واحدة خلال قيادته لفريق بتروجت.

ولم ينجح محمد عودة فى تحقيق الفوز أو التعادل أمام الأهلى فى الستة لقاءات السابقة، حيث خسر مع المقاولون العرب فى المواجهة الأولى بثلاثية دون رد ثم خسر فى اللقاء الثانى بنتيجة 2-0 ثم خسر فى المباراة الثالثة 2-0 وخسر فى اللقاء الرابع 3-0 وخسر فى المباراة الخامسة 5-2 .

كما خسر محمد عودة مع بتروجت فى آخر مباراة للمدير الفني أمام الأحمر بنتيجة 4-0 في الظهور الأخير للفريق البترولي بالجولة الـ 26 للدوري موسم 2018-2019.

وأحرز لاعبو محمد عودة هدفين فقط فى شباك الاهلى فيما استقبلت شباكه 19 هدفا بشكل عام خلال الست مواجهات السابقة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.