شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب دمنهور السابق يتنازل عن قضيته ضد النادى بعد تدخل العقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد صادق، مهاجم فريق دمنهور السابق، تنازله عن القضية المرفوعة ضد النادى بخصوص المستحقات المالية لدى النادي، بعد تدخل صلاح العقدة أمين صندوق النادى لإنهاء الأزمة بشكل ودى بعد مناقشات بينهما انتهت بموافقة اللاعب على التنازل عن الدعوى القضائية.

وفاز وليد بديوي برئاسة مجلس إدارة دمنهور في دورة 2021 / 2025، وذلك خلال الانتخابات التي أقيمت الجمعة الماضية بالنادي.

وجاءت قائمة مجلس إدارة نادي دمنهور الجديدة كالتالي:

وليد بديوي رئيساً لمجلس الإدارة، أحمد حراز نائباً للرئيس، صلاح عقدة أمين الصندوق، أحمد الحوفي، أحمد أبو علو، حسين مكرم، محمد مكي، حسين محمد، نور القمحاوي أعضاء فوق السن، ومحمد التراس، جهاد قطب، مصطفى نوار أعضاء تحت السن.

وبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 34 ألفًا و260 عضوًا وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 10 آلاف و669 صوتًا فى حين بلغت الأصوات الباطلة ألفا و130 صوتًا.

وكانت انتخابات نادى دمنهور شهدت منافسة شرسة لاختيار رئيسا للنادى ونائب له وأمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن.

وترشح على مقعد الرئاسة 4 مرشحين، هم كلا من "إيهاب يوسف عبدالله، مجدى عطية، وليد بديوي، رفعت عزب"، وترشح على مقعد نائب الرئيس 4 مرشحين، هم كلا من "حمادة الحصافى درويش، الدكتور احمد حراز وحكيم وهبه، احمد عبد الواسع"، ولمقعد أمين الصندوق مرشحان هما "صلاح عقدة، حسين الجمال".