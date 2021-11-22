شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إبراهيم نور الدين بكورونا واستبعاده من بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، استبعاد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى من بطولة كأس العرب المقرر لها 1 ديسمبر المقبل بسبب إصابته بفيروس كورونا. وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أصيب إبراهيم نور الدين بفيروس كورونا بشكل مفاجئ أثناء قيامه بإجراء مسحة قبل السفر للدوحة للمشاركة فى كأس العرب".

وأضاف عصام عبد الفتاح، "للأسف الشديد تم استبعاد إبراهيم نور الدين من البطولة وهو الحكم المصرى الوحيد الذى كان سيشارك فيها ونخاطب الاتحاد الدولى الفيفا فى هذه الآونة من أجل السماح لنا بإرسال حكم آخر بديلا لإبراهيم نور الدين".

وتابع رئيس لجنة الحكام، "المرشحون لخلافة إبراهيم نور الدين فى كأس العرب حال موافقة الفيفا هم محمود البنا ومحمد معروف وأمين عمر".