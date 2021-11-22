شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يشرح للاعبي الأهلي "أخطاء" اللعب فى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على مراجعة مباراتي الفريق أمام غزل المحلة قبل مواجهة الفريقين اليوم الاثنين، في بطولة الدوري الممتاز، من أجل الوقوف على الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين خاصة لقاء الذهاب بالمحلة.

وفاز الأهلي على غزل المحلة فى الدور الأول بثلاثية نظيفة قبل أن يخسر فى لقاء الغزل بالمحلة بهدف ظيف فى الدور الثاني.

وحرص موسيماني على التحدث مع لاعبي الأهلي خلال المحاضرات الماضية عن بعض الأمور الفنية الخاصة بدور كل كلاعب، وكذلك مستواهم فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالمحلة ولم يظهر خلاله لاعبو الأهلي بشكل جيد.

وحث موسيماني لاعبي الأهلي على تقديم عرض قوى وعلاج الأخطاء التى ظهرت فى أداء الفريق خلال لقاء الدور الأول من أجل تحقيق الفوز.

ودائماً تتسم مباريات الأهلي والمحلة بالندية الشديدة، خاصة على ملعب المحلة لدرجة أن الفريق الأحمر لم يفز فى هذا الملعب منذ تغلبه بفوز اعتبارى بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2011، وألغي الدوري فى ذلك الموسم وقبلها كان الفوز بنتيجة 1-0 في فبراير 2008.

ويدخل فريق الأهلى في الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلا على غزل المحلة باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع طلائع الجيش سلبياً فى نفس الجولة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.