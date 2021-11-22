شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقدم التماسا على غرامة الـ65 ألف جنيه فى نهائى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، بالتماس رسمي إلى مسئولي اتحاد كرة السلة لتخفيض الغرامة المالية الموقعة على النادى، على خلفية أحداث مباراة نهائى دورى السلة المرتبط أمام النادى الأهلى.

وأكد محمد فتحى، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات، أن الاتحاد السكندرى تقدم بالتماس رسمي لتخفيض مبلغ الغرامة، وجارى دراسة الالتماس خاصة أن الاتحاد لديه مباراة مهمة غدا امام هليوبوليس فى منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر .

وأضاف فتحى، أن الاتحاد السكندرى يستند في الالتماس علي وجود 3 إداريين وبعض اللاعبين خلال تسلم الميداليات، مطالبا بعدم تطبيق الغرامة عليهم.

وقررت لجنة مسابقات السلة إيقاف اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لحين سداد قيمة الغرامة المالية الموقعة على الفريق.