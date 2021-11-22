شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: محمد عادل سيدير مباريات للأهلى والزمالك على مسئوليتى الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن محمد عادل الحكم الدولى سيظهر فى مباريات الاهلى والزمالك المقبلة، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "محمد عادل ليس ممنوعاً من إدارة مباريات للأهلى والزمالك فى الفترة المقبلة بعد تصريحاته عن الاحتواء".

وأضاف عصام عبد الفتاح، "اعترفت وأكرر اعترافى محمد عادل أخطأ فى قيامه بتحليل قراراته بمباراة القمة وتم عقابه ولكنه كان عادلا فى المباراة ومستواه متميز، وبالتالى سوف يدير مباريات للأهلى والزمالك على مسئوليتى الشخصية".

وتابع رئيس لجنة الحكام، "بلاش تضخيم للأمور، التحكيم على مسافة واحدة من الجميع ونحاول دائماً نطور من أنفسنا، لو مشينا بطريقة الاستبعاد دى يبقى 3/4 حكام مصر لن يديروا مباريات فى الدوري".

وأضاف عبد الفتاح، "محمد عادل سيدير مباراة فى الجولة الخامسة للدورى وسنعلن عنها فى وقتها".